«Кровью цветет яблонный сад»: послушайте четвертый альбом Shortparis (мы уже сделали это, и нам понравилось)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Петербургская группа Shortparis выпустила четвертый студийный альбом, получивший название «Яблонный сад». Он доступен на всех стриминговых сервисах.

«Использование устаревшей формы прилагательного „Яблоневый“ не случайно. В альбоме тесно переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзия и форма, политика и лирика, диссонансы с благозвучием привычных трезвучий, а нерв и экспрессия обрамлены замедленным темпом и почти сентиментальными текстами», — говорится в пресс-релизе к пластинке.

В альбом вошли 11 песен, из них три уже ранее известных сингла «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и «Эта ночь непоправима» из трибьюта Осипу Мандельштаму. Премьеры клипов на каждую из этих композиций состоялись на «Медузе».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/16375345">Яблонный сад</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3836355">Shortparis</a> на Яндекс.Музыке

Концертные презентации альбома «Яблонный сад» намечены на 4 декабря в Москве на площадке Main Stage и 11 декабря в Петербурге на «Сибур Арене».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег