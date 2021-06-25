«Кровью цветет яблонный сад»: послушайте четвертый альбом Shortparis (мы уже сделали это, и нам понравилось)
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Петербургская группа Shortparis выпустила четвертый студийный альбом, получивший название «Яблонный сад». Он доступен на всех стриминговых сервисах.
«Использование устаревшей формы прилагательного „Яблоневый“ не случайно. В альбоме тесно переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзия и форма, политика и лирика, диссонансы с благозвучием привычных трезвучий, а нерв и экспрессия обрамлены замедленным темпом и почти сентиментальными текстами», — говорится в пресс-релизе к пластинке.
В альбом вошли 11 песен, из них три уже ранее известных сингла «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и «Эта ночь непоправима» из трибьюта Осипу Мандельштаму. Премьеры клипов на каждую из этих композиций состоялись на «Медузе».
Концертные презентации альбома «Яблонный сад» намечены на 4 декабря в Москве на площадке Main Stage и 11 декабря в Петербурге на «Сибур Арене».