Буги на костях в стране без памяти «Эта ночь непоправима» — песня Shortparis на стихи Осипа Мандельштама. Премьера клипа на «Медузе»
Петербургская группа Shortparis выпустила клип на композицию по стихотворению Осипа Мандельштама «Эта ночь непоправима». Видео, снятое музыкантами самостоятельно, стало частью трибьюта «Сохрани мою речь навсегда», вышедшего 14 января к 130-летию со дня рождения поэта. В проекте также приняли участие Оксимирон, Noize MC, Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Алина Орлова, группы IOWA, Tequilajazzz и другие. Каждую неделю на сайте om130.ru выходит свежий клип на очередную композицию из трибьюта. «Медуза» представляет премьеру клипа «Эта ночь непоправима» с комментариями Shortparis и продюсера трибьюта Ромы Либерова.
Shortparis:
Когда Рома Либеров впервые предложил нам участие в проекте, мы были уверены, что откажемся: стихи Мандельштама не вызывали особого отклика, а формат большого коллективного трибьюта смущал и настораживал. Но Рома продолжал звонить и ласково настаивать. Мы держались сколько могли, постоянно придумывая отговорки и передвигая сроки, пока наконец не наткнулись на совершенно особенное стихотворение. Сам трек был сколочен в течении 20-минутной импровизации. Мелодия, ритм и настроение возникли сразу и так уверенно, словно были закодированы в глубине текста еще 100 лет назад. Пожалуй, это пример одной из самых быстрых, ленивых, но честных наших работ.
Материал был отснят за 27-часовую смену. Последние сцены — крупные планы музыкантов — снимались в девятом часу утра следующего дня в одухотворенном, но околоистерическом состоянии. Усталость и нехватка сна отпечатались на лицах и движениях, что полностью отразило идею клипа и дух затронутой эпохи. Сразу было принято решение отказаться от всех привычных нам «медиа-костылей»: работы с цветом, провокативности образов, динамичного монтажа и прочего; сосредоточившись на длинных планах и внутрикадровом движении. Новые приемы и инструменты стали естественным продолжением интонации самого поэтического текста и образного ряда, вшитого в его междустрочье. Аскетичные и страшные удары слов и смысла требовали соответствующего киноязыка. У нас здесь, как и при создании аранжировки, просто не было выбора.
Рома Либеров:
Стихотворение «Эта ночь непоправима…» написано Мандельштамом на погребение матери. И хотя мы с солистом группы Николаем Комягиным хотели удержаться от прямой беды, композиция Shortparis превращает заупокойную службу в эмоциональный блокбастер. А клип связан драматичным триединством: войной, запустением и памятью. Финал вызывает самые суровые ассоциации и события, которые называть не хочется — думаю, они понятны и без того. Поверх всего — буги на костях, как у всякого нового поколения в стране без памяти.