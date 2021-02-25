Петербургская группа Shortparis выпустила клип на композицию по стихотворению Осипа Мандельштама «Эта ночь непоправима». Видео, снятое музыкантами самостоятельно, стало частью трибьюта «Сохрани мою речь навсегда», вышедшего 14 января к 130-летию со дня рождения поэта. В проекте также приняли участие Оксимирон, Noize MC, Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Алина Орлова, группы IOWA, Tequilajazzz и другие. Каждую неделю на сайте om130.ru выходит свежий клип на очередную композицию из трибьюта. «Медуза» представляет премьеру клипа «Эта ночь непоправима» с комментариями Shortparis и продюсера трибьюта Ромы Либерова.

Shortparis

Shortparis:

Когда Рома Либеров впервые предложил нам участие в проекте, мы были уверены, что откажемся: стихи Мандельштама не вызывали особого отклика, а формат большого коллективного трибьюта смущал и настораживал. Но Рома продолжал звонить и ласково настаивать. Мы держались сколько могли, постоянно придумывая отговорки и передвигая сроки, пока наконец не наткнулись на совершенно особенное стихотворение. Сам трек был сколочен в течении 20-минутной импровизации. Мелодия, ритм и настроение возникли сразу и так уверенно, словно были закодированы в глубине текста еще 100 лет назад. Пожалуй, это пример одной из самых быстрых, ленивых, но честных наших работ.

Материал был отснят за 27-часовую смену. Последние сцены — крупные планы музыкантов — снимались в девятом часу утра следующего дня в одухотворенном, но околоистерическом состоянии. Усталость и нехватка сна отпечатались на лицах и движениях, что полностью отразило идею клипа и дух затронутой эпохи. Сразу было принято решение отказаться от всех привычных нам «медиа-костылей»: работы с цветом, провокативности образов, динамичного монтажа и прочего; сосредоточившись на длинных планах и внутрикадровом движении. Новые приемы и инструменты стали естественным продолжением интонации самого поэтического текста и образного ряда, вшитого в его междустрочье. Аскетичные и страшные удары слов и смысла требовали соответствующего киноязыка. У нас здесь, как и при создании аранжировки, просто не было выбора.

Рома Либеров:

Стихотворение «Эта ночь непоправима…» написано Мандельштамом на погребение матери. И хотя мы с солистом группы Николаем Комягиным хотели удержаться от прямой беды, композиция Shortparis превращает заупокойную службу в эмоциональный блокбастер. А клип связан драматичным триединством: войной, запустением и памятью. Финал вызывает самые суровые ассоциации и события, которые называть не хочется — думаю, они понятны и без того. Поверх всего — буги на костях, как у всякого нового поколения в стране без памяти.