«Стремясь всем показать, в чем сила, трава сама себя косила» Shortparis устраивают петушиные бои в курятнике и висят на крюках в разделочном цехе. Премьера клипа «КоКоКо» на «Медузе»

Группа Shortparis выпустила клип на песню «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы». Музыканты сами же выступили режиссерами видео — в нем они поют в курятнике и разделочном цехе. Текст песни и сценарий были написаны еще несколько месяцев назад — в самом начале карантина. Однако у группы вновь получилось предугадать реальные события — многие слушатели посчитали, что песня связана с событиями в Беларуси. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментарием группы.

Shortparis

Shortparis

Еще несколько лет назад коллеги из философского института СПбГУ жаловались, что слово окончательно оторвалось от дела, что идеи, излагаемые профессорским составом, никак не отражаются на их поступках.

В этом смысле история французского граффити 1968 года «Структуры не выходят на улицы» — совершенно очаровательна. Она показывает нам связь между абстрактными философскими идеями и реальными действиям, приводящими к социальным переменам.

Текст песни и сценарий клипа были написаны в первые месяцы карантина и, конечно, самоуглублены в специфику нашей страны. Термин «структуры» здесь приобретает новое содержание, как и причины, по которым «они» не выходят на улицы.

Но мировая политическая реальность поспешила наполнить себя событиями, с которыми нельзя не провести аналогии.

Мы считаем, что иллюстрировать актуальную повестку — пошлый, запрещенный прием и тупиковый путь. Это упрощает мысль и превращает музыку в общественную служанку, поэтому мы можем лишь устало разводить руками, уже в третий раз совпадая в своих видео работах с теми или иными общественными событиями.

Остается надеяться, что если подобная синхронизация естественна, то социальная и художественная реальности только выиграют от такого совпадения.

Совсем как в истории с граффити.