«Стремясь всем показать, в чем сила, трава сама себя косила» Shortparis устраивают петушиные бои в курятнике и висят на крюках в разделочном цехе. Премьера клипа «КоКоКо» на «Медузе»
Группа Shortparis выпустила клип на песню «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы». Музыканты сами же выступили режиссерами видео — в нем они поют в курятнике и разделочном цехе. Текст песни и сценарий были написаны еще несколько месяцев назад — в самом начале карантина. Однако у группы вновь получилось предугадать реальные события — многие слушатели посчитали, что песня связана с событиями в Беларуси. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментарием группы.
Shortparis
Еще несколько лет назад коллеги из философского института СПбГУ жаловались, что слово окончательно оторвалось от дела, что идеи, излагаемые профессорским составом, никак не отражаются на их поступках.
В этом смысле история французского граффити 1968 года «Структуры не выходят на улицы» — совершенно очаровательна. Она показывает нам связь между абстрактными философскими идеями и реальными действиям, приводящими к социальным переменам.
Текст песни и сценарий клипа были написаны в первые месяцы карантина и, конечно, самоуглублены в специфику нашей страны. Термин «структуры» здесь приобретает новое содержание, как и причины, по которым «они» не выходят на улицы.
Но мировая политическая реальность поспешила наполнить себя событиями, с которыми нельзя не провести аналогии.
Мы считаем, что иллюстрировать актуальную повестку — пошлый, запрещенный прием и тупиковый путь. Это упрощает мысль и превращает музыку в общественную служанку, поэтому мы можем лишь устало разводить руками, уже в третий раз совпадая в своих видео работах с теми или иными общественными событиями.
Остается надеяться, что если подобная синхронизация естественна, то социальная и художественная реальности только выиграют от такого совпадения.
Совсем как в истории с граффити.