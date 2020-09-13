Gorillaz, Shortparis, ЛСП и Жанна Агузарова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Жанна Агузарова «Радуга»

Выпущенный без лишнего шума и пыли — под намеренно чудовищной обложкой — диск «Королева Сансета» мог бы стать локальной сенсацией как первая за три десятка лет сольная работа королевы советского рок-н-ролла. Но на поверку он оказался сборником во многом сырых демо-версий уже известных композиций. Лучше заново включите культовый «Русский альбом» 1990 года, который не так давно наконец официально появился в стримингах.

Слушать альбом «Королева Сансета» целиком: все платформы