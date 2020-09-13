Gorillaz, Shortparis, ЛСП и Жанна Агузарова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: Shortparis выдает арию петуха, а ЛСП — мюзикл о свиньях, Дэймон Албарн поет про Беларусь, а Жанна Агузарова делится старыми демо-записями. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Gorillaz «Strange Timez»
Дуэт Дэймона Албарна и Роберта Смита (который уже 12 лет безуспешно обещает нам выпустить новый альбом The Cure) — событие само по себе, грандиозное и невероятное. Но песня примечательна еще и тем, что, воспевая текущие «странные времена», лидер Gorillaz упоминает о ситуации в Беларуси.
Shortparis «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы»
Вокалист Shortparis Николай Комягин натурально кудахчет петухом и распыляется туманными образами вроде травы, которая «сама себя косила». Вторая часть в названии сингла отсылает к студенческим забастовкам в Париже в мае 1968 года — такое граффити появилось во время протестов на стене Сорбонны. Но, разумеется, сейчас все ищут в тексте намеки на ту же Беларусь.
ЛСП «Стиморол»
Год назад новость об альбоме Олега Савченко под названием «Свиное рыло» все восприняли как шуточный фейк, но теперь он действительно вышел и оказался рэп-мюзиклом, пересказывающим на новый лад сказку о трех поросятах, торгующих желудями на рынке, и бандите-волке по прозвищу Грязный Рубль. Скажем так, в лучших традициях панк-опер «Кащей Бессмертный» Юрия Хоя и «Бабаробот» Сергея Шнурова.
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Alyona Alyona «Сумно»
Украинская певица Алена Савраненко запускает кампанию против бытового насилия и его замалчивания. Героиней ее нового клипа стала телеведущая Анастасия Луговая, которую жестоко избили и пытались изнасиловать на глазах малолетнего сына в поезде из Мариуполя в Киев.
Feduk «Краски»
После танцевального хита «Останься» Федор Инсаров вновь меняет стилистику, дрейфуя в сторону гитарного инди-рока. Успешно. На очереди альбом, записанный с электронщиками Cream Soda.
Жанель Моне «Turntables»
Новый сингл американской дивы написан специально для документального фильма «All In: The Fight for Democracy», затрагивающего проблемы свободного волеизъявления граждан на выборах. Но песней можно вполне насладиться без дополнительных подтекстов.
«Пасош» и «Увула» «Искать себя»
Инди-сборная Москвы и Питера, зародившаяся из пьяного спора с основателем фестиваля «Боль». В клипе — морские прогулки на яхте и чисто питерские вечеринки. Совместный альбом «Снова возвращаюсь домой» выйдет через неделю.
«Сова» и «Сансара» «Жаль»
Встреча двух поколений уральской романтики. Припев положительно заедает в голове.
Disziplin «Six»
Фронтмен московской группы Everything is made in China Максим Федоров запустил любопытный сольный проект в духе творений Джона Хопкинса и Rival Consoles. Дебютный альбом «Vandalism» выйдет в начале октября, пока же можно ознакомиться с первым синглом на сборнике передовой европейской электроники «know-how, vol. 1». От России там также хороший трек «1993» электронщика Андрея Бугрова и обложка, выполненная Покрасом Лампасом.
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Жанна Агузарова «Радуга»
Выпущенный без лишнего шума и пыли — под намеренно чудовищной обложкой — диск «Королева Сансета» мог бы стать локальной сенсацией как первая за три десятка лет сольная работа королевы советского рок-н-ролла. Но на поверку он оказался сборником во многом сырых демо-версий уже известных композиций. Лучше заново включите культовый «Русский альбом» 1990 года, который не так давно наконец официально появился в стримингах.
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