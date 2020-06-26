Каждый день как праздник: актер Юрий Борисов раскидывает попкорн в пустом кинотеатре и танцует под нового Федука Премьера клипа «Останься» на «Медузе»!

26 июня певец Feduk (Федор Инсаров) выпустил макси-сингл «Останься» — в него вошли три трека: танцевальная композиция «Останься», «Останься (Extended)» (с более длинным вступлением) и медленный хип-хоп трек «Друзья». «Останься» — первый релиз, который Федук выпускает на мэйджор-лейбле Warner Music Russia. «Медуза» представляет премьеру клипа на заглавную песню релиза. Главную роль в видео, снятом в закрытом московском кинотеатре «Октябрь», сыграл актер Юрий Борисов («Бык», «Калашников», «Мир. Дружба. Жвачка»). По сюжету, его герой остается один в кинотеатре — и проживает в нем несколько жизней, смотря на танцующего на экране Федука. Режиссеры клипа — Роман Ким и Миша Семичев из команды Fast Foxes.

FEDUK — Останься FEDUK

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Роман Ким и Миша Семичев

режиссеры клипа

Идея клипа родилась в самоизоляции, когда стала актуальной тема одиночества, «падения» в легкое сумасшествие и тотального контроля. Нам хотелось рассказать историю, в которой главный герой остался, как он думает, последним человеком на Земле. Оставшись в полном одиночестве, он пытается обрести себя. Самым сложным был выбор артиста. Юра Борисов невероятно пластичный и харизматичный актер, в нашем моноспектакле он проживал каждого героя, максимально вживался в него (жаль, что трек длится всего 3 минуты). Мы наслаждались тем, как Юра сам кайфовал на съемке.

Feduk:

музыкант

Трек записывался в грустные времена, когда у меня был небольшой творческий кризис. Я записал его частично в Москве, частично в Санкт-Петербурге. Доделывал все в Питере с битмейкером Димой: два дня сидели на студии и плотно работали. Завораживало все, что получается. На определенных секундах наворачивались слезы. Каждый раз во время прослушивания демки слезы опять появлялись — на тех же моментах. И я понял, что это что-то значит.

Снимали клип оперативно и безопасно, со всеми антисептиками и масочками в кинотеатре «Октябрь». С нами был суперталантливый молодой актер Юра Борисов, который исполнил в клипе свой моноспектакль с пятью героями. Сейчас я испытываю бесподобные эмоции. Мне кажется, у меня еще никогда не было такого наваждения и приятного ощущения при просмотре черновых вариантов и затем — финала. Я очень доволен результатом и хочу развиваться в своих клипах и песнях. Надеюсь, что это только начало чего-то большого и техничного.