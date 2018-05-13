Балтиморский дуэт Beach House — из тех групп, у которых все песни примерно одинаковые и при этом очень хорошие. Их новый альбом с простым названием «7» — пожалуй, исключение: это все тот же эфирный дрим-поп, как будто растворяющийся в туманном звуке, но звучит он куда более блекло, чем раньше. И тем не менее, есть в этом какая-то гипнотическая нежность.