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Arctic Monkeys, Beach House, Федук, Рита Ора — а также возвращение 1990-х и рейв с женским хором «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: самый взрослый альбом Arctic Monkeys, самый грустный альбом Beach House, женская супергруппа под управлением Риты Ора, новый летний суперхит — и сразу двое многообещающих дебютантов. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Arctic Monkeys «Four Out of Five»
Самая молодецкая британская рок-группа 2000-х вышла из затяжного творческого отпуска изрядно повзрослевшей: их шестой альбом — это меланхоличный свинг и медленные танцы, старомодная эстрада с джазовым фортепиано и разреженным звуком. Все это обаятельно, но утомительно — Алексу Тернеру идет амплуа крунера, но материал тут несколько однообразный. Хотя отдельные песни удались — скажем, эта.
Слушать новый альбом Arctic Monkeys «Tranquility Base Hotel + Casino»: Apple Music, Google Play
Чайлдиш Гамбино «This Is America»
Пока что главное музыкальное политическое заявление в этом году — во всяком случае, в США. Музыкант и актер Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Чайлдиш Гамбино, упаковывает в четыре минуты все многообразие расовых противоречий современной Америки — стоит ли удивляться, что сама песня звучит несколько хаотично; все-таки тут надо не столько слушать, сколько смотреть.
Beach House «Lose Your Smile»
Балтиморский дуэт Beach House — из тех групп, у которых все песни примерно одинаковые и при этом очень хорошие. Их новый альбом с простым названием «7» — пожалуй, исключение: это все тот же эфирный дрим-поп, как будто растворяющийся в туманном звуке, но звучит он куда более блекло, чем раньше. И тем не менее, есть в этом какая-то гипнотическая нежность.
Слушать новый альбом Beach House «7»: Apple Music, Google Play
Федук «Закрывай глаза»
Стопроцентный летний хит 2018 года от соавтора главного летнего хита 2017-го («Розовое вино»). Изящный и бойкий хаус-рэп, в котором слышатся отсылки разом к Ивану Дорну и певцу Шуре. Под эту песню будут танцевать на школьных дискотеках и ездить на машинах по ночному городу.
Рита Ора, Карди Би, Чарли ХСХ, Биби Рекса «Girls»
Команда девушек-суперзвезд с привязчивой побасенкой про женскую дружбу, перерастающую во что-то большее. В отличие от многих других еженедельно выходящих песен для радио, в этой есть какая-то милая самоирония — а певицам не тесно в компании друг друга.
Orbital «Tiny Foldable Cities»
Впечатляющее возвращение одной из главных электронных групп 1990-х: шероховатая симфония большого города, где вместо струнных и духовых — цифровые хрипы и всхлипы.
Jungle «Happy Man»
Образцовый британский грув в исполнении группы, в 2014 году выпустившей идеальный альбом для летнего безделья — и с тех пор своих талантов не растерявшей. Как и прежде, это предельно уютный соул с отменной ритмической выправкой. Под такие песни и правда хочется быть счастливым — хоть и поют Jungle про консюмеризм.
Westerman «Edison»
Тоже отменный британский грув, но немного другой породы. Перспективный лондонский новичок играет музыку как будто аскетичную — драм-машина, лаконичная гитара да синтезаторные вспышки, — но при этом очень мелодичную и с широким диапазоном эмоций. Это чем-то похоже на трогательных бардов вроде Хосе Гонзалеса; а еще кажется, что-то такое мог бы сочинять молодой Деймон Албарн, родись он на 30 лет позже.
Лава «Знак»
И еще одно блестящее посвящение 1990-м: на сей раз имеется в виду уже не Шура, а скорее Лика Стар. Переосмысленный и обновленный эстетский евродэнс в исполнении новейшего московского трио, участники которого уже набили руку в других хороших проектах — а теперь готовы штурмовать российскую поп-музыку.
Simian Mobile Disco «Caught In a Wave»
Британский электронный дуэт (один из его участников Джеймс Форд продюсировал, например, Arctic Monkeys и Depeche Mode) объединяется с женским хором — и выстраивает свой обычный равномерный индустриальный звук вокруг моря человеческих голосов. Получается красиво — и даже немного мистически.
Слушать новый альбом Simian Mobile Disco «Murmurations» целиком: Apple Music, Google Play,