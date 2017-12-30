шапито
В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Розовое вино» Элджея. С Дудем, Федуком и Игорем Николаевым!
В шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука «Розовое вино».
По сюжету ведущий Иван Ургант, сценарист шоу Александр Гудков, певец Игорь Николаев и рэпер Федук парятся в бане. «Здесь слишком жарко, я перестаю дышать. Парную с алкоголем лучше не мешать», — поет Ургант. В какой-то момент Николаеву становится плохо, и журналист Юрий Дудь делает певцу искусственное дыхание. В конце клипа вся компания поет в караоке песню Николаева «Малиновое вино».
«Розовое вино» Элджея и Федука — самая популярная песня 2017 года в социальной сети «ВКонтакте». Ее послушали более 200 миллионов раз.