В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Розовое вино» Элджея. С Дудем, Федуком и Игорем Николаевым!

В шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука «Розовое вино».

По сюжету ведущий Иван Ургант, сценарист шоу Александр Гудков, певец Игорь Николаев и рэпер Федук парятся в бане. «Здесь слишком жарко, я перестаю дышать. Парную с алкоголем лучше не мешать», — поет Ургант. В какой-то момент Николаеву становится плохо, и журналист Юрий Дудь делает певцу искусственное дыхание. В конце клипа вся компания поет в караоке песню Николаева «Малиновое вино».