«ВКонтакте» назвала самые прослушиваемые песни года 

Соцсеть «ВКонтакте» назвала имена исполнителей, чьи песни больше всего слушали на сайте в России в 2017 году.

Самым популярным треком оказался «Розовое вино» Элджея и Feduk — его послушали более 200 миллионов раз.

Для других песен из списка примерное число прослушиваний в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», не указано. Второе место заняла «Ламбада» T-Fest и Скриптонита, третье — «Половина моя» MiyaGi & Эндшпиля.

25 декабря «ВКонтакте» провела первую церемонию вручения премии «VK Music Awards». На страницах исполнителей, попавших в список самых популярных за год, появилась плашка «Победитель VK Music Awards».