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«Держись, девочка». Бритни Спирс, которая пытается избавиться от опеки отца, поддержали даже «Отряды Путина»

Источник: Meduza

23 июня певица Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса и заявила, что хочет выйти из под-опеки своего отца Джеймса Спирса. Его назначили опекуном дочери еще в 2008 году, после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

В суде Бритни рассказала, что отец, менеджеры и врачи полностью контролируют ее жизнь. По словам певицы, ее многие годы заставляли работать без выходных, давали сильнодействующие лекарства, не позволяли выйти замуж и родить еще одного ребенка.

Бритни выразила сочувствие даже судья, перед которой певица дала показания. А еще Бритни сочувствуют «Отряды Путина». Те самые, которые против поп-итов и Clubhouse. Участники отрядов не понимают, что певица «натворила такого, что ее лишили всего», — и требуют освободить ее. Так и говорят: «Сделайте эту женщину свободной». А еще говорят: «Держись, девочка».

Отряды Путина Soc Sprav

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