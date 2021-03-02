Члены движения «Отряды Путина», организованного неудачливым краснодарским политиком Маратом Динаевым, выступили против соцсети для голосового общения Clubhouse. Участвовавшие в ролике пенсионеры потребовали немедленно закрыть сервис.

Отряды Путина Soc Sprav

Аргументы «Отрядов Путина» звучат весьма убедительно! Во-первых, в соцсети «начинаются бардак, притоны и развал всего просто». А еще там «самоубийства». Во-вторых, Clubhouse — это «сплошная аморальность». В-третьих, от новой соцсети «гибнет молодежь», особенно «молодые парни» — ведь они сидят там по ночам. Именно поэтому Clubhouse нужно СРОЧНО прикрыть, пока он не «затоптал всю Россию своей аморальностью».

«Я поддерживаю требования нашей организации, чтобы срочно закрыли эту организацию», призвал один из пенсионеров. «Побывав ночь в этой виртуальной сети, человек возомнит бог знает что. Или его обидели… Вот тебе и суицид», пожаловалась другая участница «Отрядов Путина». Видео заканчивается громким скандированием «Закрыть! Закрыть! Закрыть!»

Бонус

На 1:21 можно услышать параллельное обсуждение чипирования — еще одной напасти, угрожающей будущему России.