«Отряды Путина»: сверхпутинисты и суперпутинисты Как неудачливый краснодарский политик организует пенсионерок на борьбу с Навальным. Репортаж «Медузы»

4 июля представители движения «Отряды Путина» напали на штаб президентской кампании Алексея Навального в Краснодаре: группа активистов, в основном состоящая из пенсионерок, выкрикивала лозунги, срывала плакаты и переворачивала мебель. Это далеко не первая акция «Отрядов Путина» — они регулярно устраивают выступления против оппозиции, ведут видеоблог и даже сделали политическую пародию на песню «Тает лед». За всей этой активностью стоит основатель благотворительного фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев. По просьбе «Медузы» издатель сайта «Юга.ру» Артем Беседин поговорил с Динаевым и его активистками и рассказал, как бывший краснодарский политик создал отряды пенсионерок-видеоблогеров.

Спальный район Краснодара неподалеку от зеленой Чистяковской рощи. Тыльная сторона кирпичной пятиэтажки выходит на заросшую поляну, напротив — ровно такая же кирпичная пятиэтажка. За углом — детская площадка. На углу здания, у красной жестяной двери — выцветший оборванный баннер с фотографиями счастливых пенсионеров и лозунгом «Радость в жизнь принесем! Помогаем день за днем!». За дверью находится офис фонда «Социальная справедливость», руководитель которого уже как минимум 15 лет ведет общественно-политическую деятельность с помощью пенсионерок, выступающих против оппозиции и местных властей.

Глава фонда Марат Динаев появился в краснодарской политике в 1996 году — тогда же он зарегистрировал первую организацию под названием «Социальная справедливость». Его дочери Фатиме не было тогда и десяти лет. Сегодня Фатиму Динаеву можно увидеть, например, в видеоролике, запечатлевшем нападение ультраконсервативных активисток на краснодарский штаб президентской кампании Алексея Навального: когда пожилые женщины в футболках «Отряды Путина» и соломенных шляпках делают паузу, чтобы отдышаться, Динаева вскидывает руки и кричит «Долой!» громче всех.

В Краснодаре напали на штаб Навального Meduza

Фатима Динаева с неохотой признается: основная ее работа связана с наукой, она лингвист (где именно она трудится, Динаева «Медузе» сообщить отказалась). Впрочем, делом своей жизни считает «Социальную справедливость» и «Отряды Путина» — благотворительный фонд и общественное движение, под брендом которого пенсионерки-активистки борются с оппозицией. Обе организации создал и возглавляет Динаев.

«Бешеные бабки»

В 2002 году краснодарская редакция «Комсомольской правды» опубликовала критическую статью о том, как молодой губернатор края Александр Ткачев, будущий министр сельского хозяйства России, отдыхает на австрийских горных курортах. После этого группа пенсионеров устроила возле редакции митинг, а газета в ответ в присущей ей стилистике в материале «Бешеные бабки» рассказала о том, как «гвардейская группа старух-погромщиц прорвала цепь охраны и оккупировала кабину лифта», и связала акцию с Маратом Динаевым, основателем фонда «Социальная справедливость». По версии газеты, Динаев подкупал пожилых людей колбасой и горохом.

Протест против «Комсомолки» был не первой акцией пенсионерского отряда. В том же 2002 году Динаев пытался баллотироваться в депутаты краевого заксобрания, но власти отстранили его от кампании, обнаружив, что почти треть подписей в поддержку кандидата была сфальсифицирована. Тогда пожилые люди митинговали на площади у здания администрации Краснодарского края, протестуя против повышения цен на хлеб.

То, что буквально за несколько месяцев Динаев и его активисты перешли от акций против нового губернатора к его агрессивной поддержке, сам руководитель «Социальной справедливости» объясняет просто. «Вы помните, что он вообще-то был [кандидатом от] компартии? Вот пока он с вилами на Москву ходил, мы были против него, — рассказывает Динаев „Медузе“. — А в тот момент, когда Ткачев стал путинистом, мы стали… Не за него — мы просто перестали его трогать».

У «Комсомолки» была другая версия подвижной лояльности Динаева — по мнению газеты, свою позицию он изменил после того, как на него возбудили уголовное дело за избиение двух человек на улице. Подробности Динаев не рассказывает, но подтверждает: «Да, я шесть месяцев под подпиской о невыезде сидел по сфабрикованным делам». По его словам, вопрос разрешился, когда «куча наших бабок написала министру внутренних дел», — после этого дела были закрыты.

«Бабками» руководитель «Социальной справедливости» постоянно называет своих активисток.

Лидия Аркадьевна

Краснодарский краевой общественный благотворительный фонд помощи неимущим и малообеспеченным гражданам «Социальная справедливость» Динаев создал в 1996 году. По его словам, в последние девять лет фонд занимается исключительно помощью детям в неблагополучных семьях — однако и пожилые люди не остаются в стороне. Несмотря на то что организация функционирует уже больше 20 лет, на информационном портале министерства юстиции обнаруживается только отчет «Социальной справедливости» за 2016 год. В качестве источников финансирования в нем указаны пожертвования физических и юридических лиц; за год фонд потратил почти 4,5 миллиона рублей на благотворительность и еще примерно 850 тысяч — на налоги, содержание офиса и «оплптп труда» (так в отчете). Аналогичный отчет за 2014 год есть на одном из сайтов фонда — там фигурируют 4,35 миллиона рублей, потраченных на благотворительность, и еще 335 тысяч на дополнительные расходы.

По словам Динаева, «потребность создать общественное движение» на базе «Социальной справедливости» появилась в 2011 году — а название «Отряды Путина» появилось в 2015-м. Тогда же в видеороликах движения стало появляться специальное знамя — портрет президента на лиловом флаге. Существуют «Отряды» без всякой регистрации и юридического лица — Динаевы называют это «клубом по интересам».

Главной звездой «Отрядов» стала Лидия Аркадьевна — пожилая женщина с розовым беретом на голове, невозмутимо рассказывавшая на видеокамеру о том, что Навальный купил диплом за деньги и сдал жену в «психический дом». Лидия Аркадьевна грозилась поехать в Москву и «не допустить», слушала по просьбе Динаевых «Металлику» и говорила, что участник группы Джеймс Хэтфилд — очень хороший человек, потому что он за Путина.

Один из роликов с участием Лидии Аркадьевны — здесь она выступает в роли «физиогномиста» Soc Sprav

В 2014 году Лидия Аркадьевна с тем же пылом осуждала украинцев, вышедших на «Евромайдан», в 2015-м заявляла, что Обама (она произносила имя американского президента как «Обам») придумал «Исламское государство» и сжег дом: «Люди подошли и зашли в дом, а он поджег дом».

Марат Динаев за кадром задавал ей вопросы:

— Почему сторонники Обамы продолжают жить в России? Вот этот ваш знакомый, Навальный, который кидал в вас камни, — почему он совершенно спокойно продолжает жить в нашей стране?

— Потому что у него очень много помощников — [оппозиционный политик Борис] Немцов, [лидер партии «Парнас» Михаил] Касьянов, [оппозиционный политик Гарри] Каспаров, [бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья] Пономарев… — отвечала женщина, отводя глаза в сторону. — Пономарев, [один из лидеров партии «Яблоко» Сергей] Митрохин, [один из лидеров «Левого фронта»] Удальцов — это все его, которые это… дает он деньги, деньги дает.

Динаев признает: все эти фамилии пенсионерка узнала от него. «О первых лицах они знают и без нас. Да, про [политика Евгению] Чирикову [ей] рассказали — но вы же понимаете, идет борьба, один человек на транспаранте не смотрится, — поясняет он. — Касьянова [Лидия Аркадьевна] вечно путала, Косягиным его называла». «Мы не боимся быть смешными, — подхватывает дочь главы „Отрядов“. — Мы не отягощаемся».

По словам Динаевых, Лидия Аркадьевна раньше работала парикмахером, а в «Социальную справедливость» попала в 1997 году. Лидеры «Отрядов» утверждают, что их главная звезда недавно умерла, — впрочем, Динаев относится к этому довольно цинично. «Мы ее и до смерти уже с год не использовали, — поясняет он. — В принципе, она свое [дело] сделала».

Начальство от бога

В офисе «Социальной справедливости» корреспондент «Медузы» встречает активистку «Отрядов Путина». 70-летняя женщина в красивом платье и с двумя полиэтиленовыми пакетами представляется Валентиной Викторовной. Пришла она в офис за бесплатными газетами. Глядя собеседнику прямо в глаза, женщина говорит нараспев: «Правителей ставит не только народ, а и Всевышний. Нам не выбирать: Он поставил царя над нами, мы должны его только принимать и уважать. Я читаю Библию, хожу на толкование Слова: все начальство — от Бога. И мы должны их не унижать, а возвышать». Услышав эту проповедь, Динаевы предлагают женщине читать лекции.

Видеозаписи, на которых присутствует Валентина Викторовна, на ютьюб-канале «Отрядов» и «Социальной справедливости» найти легко. Вот она в марте 2017 года в солнцезащитных очках говорит в камеру, что Навальный решил уйти в Борисоглебский монастырь; а вот — в ноябре 2015-го рассказывает, что «Исламское государство» курируют власти США (правда, в этом ролике ее почему-то называют Мелиссой). Участвовала женщина и в нападении на штаб Навального в Краснодаре 4 июля.

Инвалид второй группы Валентина Викторовна рассказывает, что пережила три операции и клиническую смерть. В 2010 году она проходила на костылях мимо офиса, зашла и стала активисткой. Сейчас она ведет активную социальную жизнь: разносит бесплатные газеты лежачим жителям своего района, руководит звеном из 35 человек в обществе инвалидов, регулярно заходит в офис или звонит Фатиме Динаевой, чтобы узнать о будущих акциях.

«Мне нравится эта работа, это движение, работать с людьми. Я раньше работала в торговле советской, торгашка была. Сейчас мировоззрение другое пошло, — уверенно чеканит Валентина Викторовна. — Самое главное, что я не зацикливаюсь на своих операциях. Главное, что я нужна людям!»

Дружба с властями

Благотворительная работа фонда «Социальная справедливость» идет не слишком публично. Например, организация проводит три детских праздника в год; Динаев утверждает, что на них ходят несколько сотен человек, однако на видео с мероприятий, организованных по случаю 1 сентября (за 2014, 2015 и 2016 годы), с трудом можно насчитать несколько десятков участников, причем проходят эти праздники на площадке рядом с офисом фонда. Кроме того, как указано на сайте фонда, в марте 2017 года организация раздавала продуктовые наборы детям из малоимущих семей. По словам Динаева, спонсируют «Социальную справедливость» предприниматели, а «Отряды Путина» с их майками и флагами существуют исключительно на личные деньги руководителя движения.

Вход в помещение фонда «Социальная справедливость» в Краснодаре Дмитрий Леснов / Юга.ру

Есть и другие версии того, на какие средства существуют Динаевы. Представитель краснодарской КПРФ Сергей Обухов утверждал, что «Отряды Путина» финансируются местной администрацией, ссылаясь, в частности, на то, что организация всегда раньше всех согласовывает заявки на свои акции. В 2017 году краснодарские сторонники Алексея Навального обнаружили, что офис «Социальной справедливости» располагается в помещении, которым владеет краснодарский департамент муниципальной собственности и городских земель, — причем организация продолжает занимать его, несмотря на то что в 2015 году суд предписал фонду освободить офис. Кроме того, несмотря на то, что основным профилем деятельности фонда Динаев называет работу с детьми, в сентябре 2013 года мэр Краснодара Владимир Евланов вручил путевки на отдых в Джубге по программе «Старшее поколение» ветеранам-активистам «Социальной справедливости» (чиновник также лично поздравлял организацию с 15-летием и 20-летием).

Сам Динаев говорит, что с властями «Отряды Путина» никак не связаны — в качестве обоснования своей независимости он почему-то приводит тот факт, что давал интервью «Радио Свобода» и телеканалу «Дождь». Историю с судом за помещение он объясняет так: тогда фонд просто «не договорился» с Евлановым, а сейчас у «Социальной справедливости» действует новый договор аренды на три года (показать его «Медузе» Динаев отказался, сославшись на то, что бумаги находятся у него дома).

Источник в администрации Краснодара на условиях анонимности сообщил «Медузе», что помещение было предоставлено «Социальной справедливости» как благотворительной организации, уточнив, что денег фонд от города не получал. «Никакой поддержки по тем действиям, которые были совершены Динаевым и его сторонниками, со стороны администрации не было и нет, — утверждает собеседник „Медузы“. — В администрации серьезно недовольны действиями Динаева. Члены организации фактически задействованы в политических акциях, и благотворительный статус становится в какой-то степени прикрытием для действий, которые не имеют отношения к целям и задачам организации, получавшей муниципальное помещение».

В пресс-службе УМВД по Краснодару «Медузе» сообщили, что оценить акции «Отрядов Путина», и в частности нападение на штаб Навального, могут в краевом управлении министерства. В пресс-службе краевого управления от комментариев отказались.

Смерть как форма справедливости

В свое время Марат Динаев баллотировался не только в краевой парламент, но и пытался стать мэром — впрочем, безуспешно. Сейчас, говорит он, личных политических амбиций у него нет — в силу возраста: Динаеву 52 года. «Если говорить по правде, эти мальчики, которые тут считают себя политиками, они вовсе не политики, — возмущается Динаев. — Я воевал тут со всеми властями! И не с властями тоже. У меня шесть швов на голове».

Глава фонда, однако, уверяет, что борется с оппозицией всерьез: «Хохотунов тут по властям всяким достаточно, а мы — серьезные. Мы не хотим остаться, когда они все слиняют, один на один [с Навальным]. Им, может быть, все равно, а нам не все равно». Общественный резонанс от нападения на штаб политика Динаева полностью устраивает: «Мы выше этого не прыгнем в правовых рамках, и так на грани. Я могу сейчас заткнуться и сидеть на боку, а меня и этих бабок полстраны будут обсуждать».

«Почему нигде в России [„Отрядов Путина“] нет, а здесь есть? Вы думаете, это администрация президента просто здесь на Кубани эксперимент проводит? — задает себе вопрос Динаев и сам отвечает: — Нет, конечно. Это наше решение. И даже столкновение с Навальным не согласовано ни с кем. Теперь, вероятно, это будет передовым опытом, судя по всему, потому что очень всем понравилось. Но мы сами решаем и никогда никого не спрашиваем». По его словам, «Социальную справедливость» ждет блестящее будущее, потому что «Путин всех зачистит».

Агитационные материалы в офисе фонда «Социальная справедливость» Дмитрий Леснов / Юга.ру

«Будут изменения, будут. И мы с вами тогда соберемся и сможем по-нормальному поговорить. На нашей Кубани, — распаляется Динаев. — Мы посмотрим, кто у нас задержался чрезмерно здесь. Депутат в третьем поколении, *****. Первым был его дедушка, сын уже побывал и внук уже там, понимаете? Почему Навальный находит [отклик] в душах? Да потому что система больна. Но для того, чтобы что-то с этим делать, надо ж с этим разбираться, *****, в трех поколениях».

«Мы сверхпутинисты. Будем еще суперпутинистами», — сообщает глава «Социальной справедливости». На его столе стоит стопка книг: «Сто великих тайн Третьего рейха», «Тайная война против Америки», «Кто помогал Гитлеру?». По кабинету площадью порядка трех квадратных метров ходит черный кот Марсель, у него ободран бок. Он, уверяют Динаевы, тоже путинист.

— Хочется, сдыхая, сказать: да хер с ним! — заявляет Динаев. — А умрем мы все. Самая высшая справедливость — сдохнут все. И [те, кто] с миллиардами. Смерть — это высшая форма справедливости. Когда у меня были амбиции, вот эти ребята и их последыши не дали [мне ничего] сделать. Это месть. Всем. И Навальный тут ни при чем.