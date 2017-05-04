Краснодарские активисты сняли пародию на «Тает лед» против Навального. Получилось так плохо, что вы должны это увидеть

Участники краснодарского движения «Социальная справедливость», которые много лет «разоблачают» Алексея Навального, выпустили кавер на песню «Тает лед» группы «Грибы». В нем три женщины и мужчина поют о том, как Навальный хочет присвоить себе Россию, но у него ничего не выйдет.

«Специальные службы за ним следят, и ему по башке настучат», — поется в заключительной строчке песни.

Грибы- Тает Лёд (Навальный) Soc Sprav

Клип вышел еще в конце марта, но Навальный заметил его только 4 мая. Ролик сделан так плохо, что оппозиционер решил немедленно уйти из политики.