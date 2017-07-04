На штаб Навального в Краснодаре совершено нападение
На штаб Алексея Навального в Краснодаре совершено нападение. В помещении, сообщается в твитере «Команда Навального», сорваны плакаты, перевернуть стулья и столы. Размер причиненного ущерба уточняется.
«Отряды Путина» только что разгромили @teamnavalny_krd. Сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы. Штаб подсчитывает ущерб pic.twitter.com/ZONr4U5vps— Команда Навального (@teamnavalny) July 4, 2017
Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках программы по выдвижению в президенты России. ЦИК при этом считает, что у Навального нет права баллотироваться в президенты из-за условной судимости по тяжкой статье.
Штабы Навального в разных городах неоднократно сталкивались с помехами в работе. Так, у них возникали проблемы с арендой помещений, в Ростове и Кирове поджигали машины координаторов штабов, а в Барнауле на координатора напали с ножом.