От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

На штаб Навального в Краснодаре совершено нападение

Команда Навального
10:30, 4 июля 2017
Надежный источник

На штаб Алексея Навального в Краснодаре совершено нападение. В помещении, сообщается в твитере «Команда Навального», сорваны плакаты, перевернуть стулья и столы. Размер причиненного ущерба уточняется.

Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках программы по выдвижению в президенты России. ЦИК при этом считает, что у Навального нет права баллотироваться в президенты из-за условной судимости по тяжкой статье.
Штабы Навального в разных городах неоднократно сталкивались с помехами в работе. Так, у них возникали проблемы с арендой помещений, в Ростове и Кирове поджигали машины координаторов штабов, а в Барнауле на координатора напали с ножом.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться