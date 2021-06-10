«Сидят, руками трут-мнут» «Отряды Путина» нашли причину отупления россиян — во всем виноват поп-ит
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«Отряды Путина» наносят новый удар: Clubhouse они уже уничтожили, осталось разобраться с антистресс-игрушками, то есть поп-итами. При этом участницы видео почему-то пощадили симпл-димплы и сквиши.
Претензия такая — поп-иты, если не знали, были придуманы для «слаборазвитых, слабоумных». А теперь дети вместо того, чтобы «сесть за учебник, сесть за пианино», сидят и «руками трут-мнут».
Внезапно досталось и спикерам, выступавшим на форуме «Валдай». Правда, обошлось без имен, но с кратким пересказом возмутительных тезисов: «Да что там детей учить. Им надо проучиться три класса — хватит, чтобы они умели считать до ста».
С этим заявлением, якобы сделанном на Валдайском форуме три месяца назад, участница «Отрядов Путина» связала появление игрушек, от которых не могут отлипнуть дети.