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«Отряды Путина» наносят новый удар: Clubhouse они уже уничтожили, осталось разобраться с антистресс-игрушками, то есть поп-итами. При этом участницы видео почему-то пощадили симпл-димплы и сквиши.

Отряды Путина Soc Sprav

Претензия такая — поп-иты, если не знали, были придуманы для «слаборазвитых, слабоумных». А теперь дети вместо того, чтобы «сесть за учебник, сесть за пианино», сидят и «руками трут-мнут».

Внезапно досталось и спикерам, выступавшим на форуме «Валдай». Правда, обошлось без имен, но с кратким пересказом возмутительных тезисов: «Да что там детей учить. Им надо проучиться три класса — хватит, чтобы они умели считать до ста».

С этим заявлением, якобы сделанном на Валдайском форуме три месяца назад, участница «Отрядов Путина» связала появление игрушек, от которых не могут отлипнуть дети.

Трем-мнем

Вижу мемы про поп-ит и симпл-димпл. Что это вообще такое — и почему их любят дети? Объясните, но покороче!

Трем-мнем

Вижу мемы про поп-ит и симпл-димпл. Что это вообще такое — и почему их любят дети? Объясните, но покороче!

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