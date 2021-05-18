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Мемы

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МАМОЧКА ТИКТОКА

Vladusia✨

Симпл… что?!

Симпл-димпл и поп-ит — это детские антистресс-игрушки, ставшие популярными благодаря тиктоку. Они бывают разных форм, цветов и размеров. Игрушки позволяют лопать (вернее, вдавливать и выдавливать) резиновые пупырки. Владельцев называют попытерами.

О симпл-димпле и поп-ите заговорили в середине апреля 2021 года, хотя в продаже они появились еще пару лет назад. Сейчас в России такие игрушки продаются в магазинах вроде Ozon, Wildberries и AliExpress по средней цене от 100 до 800 рублей. Их также можно купить в переходах, магазинах с игрушками, книжных. Да, в общем-то, везде!

Но есть проблема — их быстро разбирают. Дети часто специально обходят магазины в поисках игрушек и испытывают сильнейший стресс, если кто-то на их глазах покупает последний поп-ит или симпл-димпл. Вот пример ⬇️⬇️⬇️

Анастасия

А в чем разница между симпл-димплом и поп-итом?

В размере и количестве пупырок.

Запомните, это — поп-ит.

А это — симпл-димпл (некоторые похожи на спиннеры).

Если боитесь перепутать, просто сохраните себе мем ниже. Он слегка оскорбительный, но очень полезный — сверяйтесь с ним во время важных переговоров. И будьте внимательны, если вам вдруг предложат обменяться поп-итами или симпл-димплами, не продешевите.

Что, этими игрушками еще и обмениваются?

Конечно, существует целая система обмена! Выглядит примерно так:

Что нужно для успешного обмена: нарисовать два ряда квадратов с галочкой, плюсом и крестиком. Галочка — значит, обмен игрушками кажется равноценным и все согласны с условиями сделки. Плюс — возможность запросить больше поп-итов и симпл-димплов, чтобы уравнять предложение и спрос. В случае, если участники трейда не согласны с условиями, можно нажать крестик и выйти из сделки.

Посмотрите, как это делают опытные попытеры.

USELESS BOYZ

Понятно, поп-иты и симпл-димплы можно лопать и обменивать. И все?

Нет! Попытеры развлекаются не только выдавливанием пупырок, но и играми с подписчиками в тиктоке. Скажем, в комментариях загадывают число. Попытер кидает шарик, переворачивает игрушку и начинает считать пупырки до тех пор, пока не дойдет до шарика. Если загаданное число не совпало с номером шарика, подписчик победил.

Кроме того, поп-иты можно использовать для развлечений вдвоем, но в некоторых случаях нужен игральный кубик. Игроки кидают его по очереди и выдавливают столько пупырок, сколько показал кубик. Попытер, которому в конце не хватит пупырок для выдавливания, проигрывает.

💭

На самом деле игр с поп-итами гораздо, гораздо больше. Подробнее они описаны здесь.

И все-таки: поп-иты и симпл-димплы правда помогают при стрессе?

Медицинский редактор «Медузы» Дарья Саркисян

Кто-то теребит заусенцы до крови, кто-то щелкает ручкой, кто-то крутит спиннер. Другими словами, ничего принципиально нового в поп-итах и симпл-димплах нет — это просто очередной способ занять гиперактивные руки. Есть данные, что такого рода движения помогают людям сконцентрироваться или наоборот отвлечься. Для кого-то это способ справиться с тревогой. Но, как предупреждают эксперты, считать такие игрушки спасением не стоит: данные об их пользе не то чтобы очень надежные, да и окружающие не всегда в восторге от подобных методов.

И напоследок: еще мемы!

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег

Выступал в жанре хау-ду-ю-ду-феллоу-кидс Максим Иванов