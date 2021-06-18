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В середине июня на востоке австралийского штата Виктория на расстоянии нескольких километров высокую траву, деревья, обочины дорог и дорожные знаки покрыла гигантская паутина, которая колышется от любого дуновения ветра. Ее сплели пауки, которые так эвакуировались на возвышенности, спасаясь от наводнения.

Вот как это выглядит

А вот так — вблизи

Пауки сплели паутину по всему штату Виктория, в том числе у озер и болот. В одном месте длина паутины превысила километр. «Это невероятно, — говорит местная жительница Джена Битсон, заметившая паутину на пути в город Сейл. — Когда они покрывают дорожные знаки и все вокруг, выглядит крипово. На фотографиях этого не видно, но пауки повсюду. Тысячи, тысячи пауков».

На самом деле, считает старший куратор по энтомологии Мельбурнского музея доктор Кен Рокен, паутину сплели миллионы пауков. По его словам, подобное нередко случается в Австралии после проливных дождей. Член местного совета Кэролин Кроссли рассказала, что ей доводилось видеть подобное и раньше, но не в таких масштабах. «Это было не страшно, а прекрасно. Все было окутано этой красивой паутиной — и деревья, и изгороди», — говорит она.

Пауки выделяют шелковые нити для разных целей, в том числе и для «воздухоплавания». Доктор Кен Рокен говорит, что они используют такие нити, чтобы с порывом ветра подняться в воздух и переместиться в другое место — даже за 100 километров от места старта.

В этом случае пауки не собирались бежать за сотни километров, а спасали себя и потомство от нахлынувших дождей — и приземлялись на ближайшие возвышенности. Когда они делают это одновременно, то сплетают единую паутину (один паук — одна нить). Рокен добавил, что людям не стоит бояться этих пауков, поскольку в гигантской паутине нет опасных видов, а у большинства пауков слишком короткие , чтобы прокусить кожу человека.

Ожидается, что тонкая паутина исчезнет на этой неделе.

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Александр Бакланов