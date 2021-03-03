В Австралии на верхушке сосны заметили диван. Никто не знает, как он там оказался 

В австралийском городе Вуллонгонг случилось что-то очень странное: на сосне около местного пляжа обнаружили черный трехместный диван. Отдохнуть на нем вряд ли бы получилось — диван находился на высоте около 25 метров, почти у самой верхушки дерева. Никто не знает, как он там оказался и кто сумел поднять его на такую высоту, очевидцев не нашли.

Диван сняли с помощью подъемника, сосна при этом практически не пострадала. Власти Вуллонгонга призвали поделиться информацией о владельцах дивана — и пообещали, что просто так это не оставят.