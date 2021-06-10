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По Австралии на прицепе катают фигуру гигантского какаду — и в одних это зрелище вселяет ужас, а у других вызывает чувство гордости за страну и сограждан.

Какаду — дело рук художника и скульптора Фарвардина Далири, решившего поучаствовать в параде огромных фигур животных, которые водятся в Австралии. Фестиваль называется Carnival of Joy, а проходит он в Таунсвилле на юго-востоке штата Квинсленд. Далири запечатлел весь процесс создания птицы в инстаграме.

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