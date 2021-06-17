Журналисту Павлу Зарубину удалось полетать с Путиным на одном самолете и даже постоять рядом с ним и Байденом на саммите в Женеве. Счастью не было предела

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Помните нашу цепочку абсолютно бессмысленных новостей о встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве? Так вот, у нее появилась экранизация в виде сюжета корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Он вместе с российским президентом прилетел на саммит. Зарубина и его оператора даже пустили на борт президентского самолета.

Снимать было (почти) нечего, но Зарубин — профессионал. Так мы узнали, что Путин настолько энергичен, что не спит и работает во время четырехчасового перелета. А еще он носит галстук (звучит экспертный комментарий: «На кресле лежит галстук, его предстоит надеть перед выходом из самолета»). И встреча эта — историческая, важнейшая, никогда такого не было. Во-о-от…

При этом оператор, судя по кадрам с работающим Путиным, то ли прятался под столом, то ли вставал на колени и в таком положении снимал президента. Сам Зарубин в эти моменты переходил на почтительный шепот.

По прилете корреспонденты ВГТРК погнались за президентским кортежем, видимо, опасаясь, что он уедет без них. В конце концов Зарубин и его коллега все же добрались до виллы Ла Гранж, где проходила встреча двух президентов. Тут-то и началось: Байден задержался на минуту в автомобиле, заставив президента Швейцарии подождать. Зарубин отметил, что всем мгновенно стало очень, очень неловко. Журналисту даже удалось выяснить, в чем дело: он вгляделся в окно кортежа и увидел, что президент США сверялся с некими бумагами. Возможно даже готовился к встрече с Путиным. Очень неловко. Во-о-от.

А потом случилось РУКОПОЖАТИЕ. Историческое. Важнейшее. Никогда такого не было! Дальше пошла аналитика: по жестам и мимике Зарубин определил, что Байден нервничает, то ли дело Путин. А то, что Байден отказался от совместной пресс-конференции, «даже в США посчитали слабостью».

В общем, сюжет идет больше 11 минут — и по структуре и содержанию он почти дословно повторяет нашу цепочку бестолковых новостей. Во-о-от. Если что, полную версию репортажа, озаглавленного «Открытый Путин и закрытый Байден: кадры, которых не видел никто», можно посмотреть во-о-от здесь.

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Пересказал Максим Иванов. Во-о-от