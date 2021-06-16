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У Путина что ни ответ, то народная мудрость! Сможете угадать по присказкам и детским дразнилкам, о чем говорит президент России? Тест «Медузы», которого очень не хватало

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Владимир Путин — известный любитель детских дразнилок, советских афоризмов и народных мудростей, которые он то и дело вворачивает в разговор. 16 июня президент России встречается в Женеве с американским лидером Джо Байденом. И нам жаль переводчиков, которым придется переводить фразы вроде «обманули дурачка на четыре кулачка» или советы обратиться с жалобами «в Международную лигу сексуальных реформ». Давайте тоже потренируемся: попробуйте угадать по присказке, что имел в виду Путин.

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Фото в анонсе: Евгений Фельдман