HBO показал первый тизер специального выпуска «Друзей». А еще назвал гостей шоу (в нем появится даже группа BTS)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На ютьюб-канале HBO Max — стриминговой платформы телекаканала HBO — вышел первый тизер спецвыпуска сериала «Друзья», снятого через 17 лет после окончания последнего сезона. Шоу выйдет на HBO Max 27 мая.

HBO Max

О съемках спецвыпуска «Друзей» было объявлено в феврале 2020 года. Вероятнее всего, это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера. Спецвыпуск планировали показать еще в мае 2020 года, но из-за пандемии его съемки отложили.

Первый тизер шоу нельзя назвать содержательным: в нем актеры сериала просто идут в темноте спинами к камере. Зато HBO рассказал, какие знаменитости появятся в спецвыпуске, помимо исполнителей главных ролей в «Друзьях». Среди гостей шоу будут певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм и правозащитница, лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

Сериал «Друзья» выходил в 1994-2004 годах, он считается одним из самых популярных в истории телевидения.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег