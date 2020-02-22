WarnerMedia объявила о съемках нового эпизода сериала «Друзья»

Актеры сериала «Друзья» примут участие в съемках специального эпизода шоу. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max в мае 2020 года. Об этом сообщила компания WarnerMedia, которой принадлежит HBO Max.

Компания заявила, что специальный эпизод будет снят без сценария, не уточнив подробности. Mashable пишет, что это будет разговорное шоу между актерами «Друзей», а не полноценный эпизод сериала.

В новом шоу снимутся все исполнители главных ролей в «Друзьях»: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. В число его продюсеров войдут создатели «Друзей» Дэвид Крэйн и Марта Кауффман.

Сериал «Друзья» выходил в 1994-2004 годах, он считается одним из самых популярных в истории. После его завершения неоднократно появлялись слухи о съемках новых серий, которые, однако, никогда не подтверждались.

В 2019 году стало известно, что новый стриминговый сервис HBO Max получил эксклюзивные права на показ сериала «Друзья» в США. Вскоре после этого появились слухи о съемках нового эпизода сериала.