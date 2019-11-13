HBO ведет переговоры о съемках нового эпизода сериала «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max ведет переговоры о съемках специального эпизода сериала «Друзья», впервые вышедшего на экраны 25 лет назад.

Как сообщают источники издания The Hollywood Reporter, в переговорах принимают участие оригинальные сценаристы сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также все шестеро основных актеров «Друзей» — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Стриминговый сервис HBO Max, принадлежащий компании WarnerMedia, запустится в 2020 году. Он будет обладать исключительными правами на трансляцию в США всех старых сезонов «Друзей».

Сериал «Друзья», считающийся одним из самых популярных в истории, выходил с 1994 по 2004 год. После его завершения неоднократно появлялись слухи о съемках новых серий, которые, однако, никогда не подтверждались.