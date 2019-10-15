Дженнифер Энистон завела инстаграм и выложила фото с актерами из «Друзей». ❤️ В комментариях всемирная перепись знаменитостей

Актриса Дженнифер Энистон завела инстаграм и выложила первый пост — селфи со своими коллегами по сериалу «Друзья»: Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером и Мэттью Перри. «Теперь мы еще и в инстаграме друзья. Привет, инстаграм 👋🏻», — написала Энистон. У актеров выдалось свободное время и они собрались на ужин дома у Кортни Кокс и сделали совместное фото.

За четыре часа с момента публикации пост Энистон собрал более трех миллионов лайков и комментарии многих голливудских звезд — от Риз Уизерспун до Оливии Уайлд. Сергей Лазарев тоже отметился в обсуждении, оставив в комментариях эмодзи сердечек.

Скриншот комментариев под постом Энистон