шапито
Смех Дженис из сериала «Друзья» всех раздражал (особенно Чендлера). Повторите его прямо сейчас!
Meduza
Если вы смотрели «Друзей», то скорее всего помните Дженис — бывшую девушку Чендлера Бинга. Ее смех очень раздражал (мягко говоря!) Чендлера и остальных героев сериала:
Исполнительница роли Дженис, американская актриса Мэгги Уилер, в интервью «Би-би-си» рассказала, как придумывался смех ее героини.
Оказалось, у Уилер было три источника вдохновения.
Смех Арнольда Хоршака из сериала «Добро пожаловать назад, Коттер»
Крики дельфина из сериала «Флиппер»
Смех дятла Вуди
А теперь попробуйте повторить! Помните: отрывистое «ха-ха-ха», крики дельфина, истеричность дятла Вуди.