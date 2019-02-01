Смех Дженис из сериала «Друзья» всех раздражал (особенно Чендлера). Повторите его прямо сейчас!

Если вы смотрели «Друзей», то скорее всего помните Дженис — бывшую девушку Чендлера Бинга. Ее смех очень раздражал (мягко говоря!) Чендлера и остальных героев сериала:

Nhon Trong

Исполнительница роли Дженис, американская актриса Мэгги Уилер, в интервью «Би-би-си» рассказала, как придумывался смех ее героини.

Оказалось, у Уилер было три источника вдохновения.

Смех Арнольда Хоршака из сериала «Добро пожаловать назад, Коттер»

xxx z

Крики дельфина из сериала «Флиппер»

Travis H

Смех дятла Вуди

LooneyTunerIan

А теперь попробуйте повторить! Помните: отрывистое «ха-ха-ха», крики дельфина, истеричность дятла Вуди.