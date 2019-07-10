WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max. Туда с Netflix уйдут «Друзья»

Компания WarnerMedia в 2020 году запустит стриминговый сервис HBO Max, на котором будут показывать контент телеканалов HBO, The CW, CNN, Cartoon Network, компаний Warner Bros., New Line, DC Entertainment и многих других.

У HBO Max будут исключительные права, в частности, на стриминг в США сериала «Друзья», который сейчас можно посмотреть на Netflix (из твита Netflix можно сделать вывод, что сериал останется на сервисе для зрителей из других стран).

По неофициальным данным, WarnerMedia заплатила за право показывать «Друзей» пять лет 425 миллионов долларов.

Кроме того, продюсеры Риз Уизерспун и Грег Берланти заключили с HBO Max контракты на производство нескольких фильмов.

Собираются ли WarnerMedia запускать HBO Max за пределами США, пока не уточняется.

Реклама сервиса HBO Max

Осенью 2019 года в США запускается еще один конкурент Netflix — сервис Disney+. Там будут показывать «Симпсонов», киносагу «Звездные войны», картины киновселенной Marvel, мультфильмы Pixar и программы National Geographic.