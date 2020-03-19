Съемки нового эпизода сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Начало съемок проекта, в котором встретятся все исполнители главных ролей из сериала «Друзья», отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает Variety со ссылкой на источники, съемки были запланированы на следующую неделю, но теперь состоятся не раньше мая.

О выпуске специального эпизода шоу «Друзья» объявила компания WarnerMedia в феврале 2020 года. Его собирались приурочить к запуску новой стриминговой платформы HBO Max в мае.

Сериал «Друзья», выходивший в 1994-2004 годах, считается одним из самых популярных в истории. Главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. После завершения шоу в СМИ неоднократно появлялись слухи о съемках новых серий, которые, однако, никогда не подтверждались.