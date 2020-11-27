Исполнительница роли Моники в сериале «Друзья» Кортни Кокс в честь Дня благодарения повторила свой танец с индейкой на голове. Это один из самых популярных эпизодов «Друзей».

Сперва Кокс поздравила всех с праздником и только потом перешла к сути: «Я так всем благодарна… Но если я увижу хоть еще одну ****** [чертову] гифку со мной, где я как дура танцую с этой ****** [чертовой] индейкой на голове, то просто сорвусь».

В конце концов актриса сдалась и, раз уж все считают ее символом Дня благодарения, исполнила просьбу многих американцев — еще раз станцевала с резиновой индейкой под песню из «Друзей». Выглядит это так же по-дурацки, как и в сериале, даже солнцезащитные очки на месте. Словом, то, что нужно!

А вот как это было в «Друзьях»:

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