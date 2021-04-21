Сергей Савостьянов / ТАСС

ИА «Панорама» попало в список СМИ, чьи представители аккредитованы при Государственной думе на 2021 год. Звучит как шуточная новость самого ИА «Панорама», но нет — все немного сложнее.

Тогда что это было?

Документ со списком аккредитованных СМИ, среди которых ТАСС, Первый канал, газета «Ведомости» и журнал «Я — Россиянин!», можно скачать с сайта Госдумы. И ИА «Панорама» там действительно есть. Но радоваться не стоит — это не сайт сатирических новостей, чьи шутки все чаще становятся реальностью.

Во-первых, то самое ИА «Панорама» не зарегистрировано как СМИ. Во-вторых, даже в перечне зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора находятся сразу несколько ИА «Панорама» с действующей лицензией.

Некоторые издания, к примеру, основанная в 2002 году Scilla.ru, появились гораздо раньше пародийной «Панорамы» (начала работу в 2017 году). До 2010 года Scilla.ru называлась «Панорамой современной политики», позже название сократили до ИА «Панорама». И даже им приходится указывать на сайте, что это другое ИА «Панорама»: «Сайт пародийных новостей panorama.pub, также именующий себя информационным агентством „Панорама“, и три ООО „Информационное агентство „Панорама““, занимающихся полиграфией, связью и рекламой в Москве, Томской и Ростовской областях, к нам отношения не имеют».

А что Госдума?

Там уже пояснили, что в список аккредитованных СМИ попало совсем другое издание. Вот что рассказал заместитель руководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов в беседе с изданием «Подъем»: «Боже упаси. Это не так. Есть СМИ с таким названием, имеющее регистрацию в Роскомнадзоре, и это не то, о чем пишут. Это другое издание. Название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку. Это просто как бывают спойлеры, фейки в разных областях. Это не соответствует действительности».

А «Панорама»-то что?

В свою очередь, представители настоящей, сатирической «Панорамы» предупреждали о сотрудничестве с Госдумой еще год назад.

«Аккредитация, правда, пока что без права посещения буфета, но мы неустанно ведем переговоры на этот счет», — добавили сотрудники ИА «Панорама».

«Могу только сказать, что с освещением работы Госдумы мы в любом случае справимся — с аккредитацией или без нее. Причем мы единственные, кто может освещать новые законы ещё до их разработки и принятия», — прокомментировал «Медузе» один из создателей сайта, выступающий под псевдонимом Борис Гонтермахер.

Максим Иванов