Российские филологи выпустили словарь синонимов фамилии Навальный. Ну ладно, это всего лишь новость ИА «Панорама» — но идея-то рабочая!
Российские власти, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вот уже много лет участвуют в челлендже: кто придумает больше синонимов для имени и фамилии Алексея Навального. Как только его ни называют: и «блогером Лешей», и «политическим проходимцем», и «берлинским пациентом». Лишь бы не по имени.
Правда, в сентябре 2020 года Песков сорвался и все же произнес фамилию Навального. В конце октября сатирический сайт ИА «Панорама», публикующий шуточные новости, предложил российским властям четкий план действий: нужно просто обратиться за помощью к профессионалам.
Вот что пишет «Панорама»: «Институт русского языка им. В. В. Виноградова при Российской академии наук презентовал уникальный словарь, аналогов которому не существует в мире. Работа над словарем велась на протяжении последних 10 лет по заказу Администрации президента России».
«Панорама» даже предложила альтернативные варианты для тех, у кого заканчиваются синонимы для Алексея Навального:
- отголосок 1990-х
- оператор квадрокоптера
- лесной вор
- собеседник Дудя
- жертва повара
- заштрафованный борцун
- отравленная пешка
- цэрэушный недобиток
- позеленевший москвич
- нелепое нечто
- главный коррупционер.
Согласно «новости» «Панорамы», словари уже отправили в пресс-службу президента и редакции федеральных телеканалов для «работы с широкими слоями населения с целью донесения малозначимой общественной информации».
В материале «Панорамы» говорится, что в словарь вошло более 10 тысяч слов. С таким запасом Дмитрий Песков смог бы продержаться еще много лет, не нарушая условий челленджа. Так что время задуматься!