Иван Секретарев / AP / Scanpix / LETA

Российские власти, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вот уже много лет участвуют в челлендже: кто придумает больше синонимов для имени и фамилии Алексея Навального. Как только его ни называют: и «блогером Лешей», и «политическим проходимцем», и «берлинским пациентом». Лишь бы не по имени.

Правда, в сентябре 2020 года Песков сорвался и все же произнес фамилию Навального. В конце октября сатирический сайт ИА «Панорама», публикующий шуточные новости, предложил российским властям четкий план действий: нужно просто обратиться за помощью к профессионалам.

Вот что пишет «Панорама»: «Институт русского языка им. В. В. Виноградова при Российской академии наук презентовал уникальный словарь, аналогов которому не существует в мире. Работа над словарем велась на протяжении последних 10 лет по заказу Администрации президента России».

«Панорама» даже предложила альтернативные варианты для тех, у кого заканчиваются синонимы для Алексея Навального:

отголосок 1990-х

оператор квадрокоптера

лесной вор

собеседник Дудя

жертва повара

заштрафованный борцун

отравленная пешка

цэрэушный недобиток

позеленевший москвич

нелепое нечто

главный коррупционер.

Согласно «новости» «Панорамы», словари уже отправили в пресс-службу президента и редакции федеральных телеканалов для «работы с широкими слоями населения с целью донесения малозначимой общественной информации».

В материале «Панорамы» говорится, что в словарь вошло более 10 тысяч слов. С таким запасом Дмитрий Песков смог бы продержаться еще много лет, не нарушая условий челленджа. Так что время задуматься!