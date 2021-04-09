Глава Бурятии Алексей Цыденов ну очень заботится о своем имидже. Чтобы выгодно смотреться в кадре во время видеоконференции с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Цыденов из подручных средств соорудил специальное крепление для планшета, по которому созванивался с коллегами.

В итоге со стороны все это выглядело так: глава Бурятии в четыре часа утра общался с перевернутым стулом, лежащим на столе. При этом на ножках стула разместили портфель. Он, в свою очередь, держал планшет — по нему-то Цыденов и созванивался с Мишустиным.

«Высокие технологии из подручных средств. 😁😁Зато в кадре смотрюсь как надо🤣», — написал Цыденов в инстаграме.