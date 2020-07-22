Михаил Мишустин не читает текст по бумажке. Конечно, ведь у него есть суфлер! Как глава правительства выступал в Госдуме с отчетом о своей работе

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Выступление продолжалось почти час, после чего министр еще долго отвечал на вопросы депутатов. Среди прочего Мишустин рассказал, что правительство будет доплачивать россиянам за туристические поездки по стране, а также выступил за «гаражную амнистию», поскольку сам потерял гараж.

Телеканал RT отдельно обратил внимание на то, что за все время выступления Мишустин «ни разу не прочитал текст по бумаге». Главный редактор канала Маргарита Симоньян написала в твиттере: «Говорила вам, красавчик он».

Правда, RT забыл упомянуть, что вместо бумажек для Мишустина установили телесуфлеры, с которых он и читал текст своего выступления. Их можно было наблюдать на общих планах с трансляции на сайте Госдумы.

Если все еще не верите, то вот фотография, сделанная депутатом Верой Ганзя с близкого расстояния.

Обновление. RT уточнил, что Мишустин, как и многие американские политики вроде Дональда Трампа, пользовался телесуфлером. И напомнил, что его предшественник Дмитрий Медведев во время подобных выступлений все-таки «смотрел в бумажку».