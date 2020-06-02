Михаил Мишустин ОЧЕНЬ уважает Владимира Путина. Так сильно, что за 10 минут заявил об этом четырежды

Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС / Scanpix /

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с Владимиром Путиным план восстановления российской экономики. При этом за десятиминутное совещание Мишустин четырежды отметил, что уважает президента. Да, мы посчитали.

Раз 👏

— Михаил Владимирович, добрый день.

— Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович .

— Да, слышу. Привет, как дела? Все нормально?

— Нормально, Владимир Владимирович. Работаем.

Два 👏👏

«К рискам, связанным с ростом безработицы, мы, конечно, должны относиться особенно внимательно. Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а, значит, и платежеспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости. Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович ».

Три 👏👏👏

«Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня. Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович , около 500 конкретных мероприятий».

Четыре 👏👏👏👏

«Мы считаем, что на сегодняшний день [национальные проекты] требуют определенной корректировки. И в ближайшие полтора месяца внесем на совет по стратегическому развитию и национальным проектам соответствующие предложения. В случае вашего одобрения, уважаемый Владимир Владимирович , мы будем готовы начать следующий бюджетный цикл с уже актуализированными показателями».

Полную версию совещания Путина и Мишустина можно увидеть ниже.

Москва 24