Михаил Мишустин ОЧЕНЬ уважает Владимира Путина. Так сильно, что за 10 минут заявил об этом четырежды
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с Владимиром Путиным план восстановления российской экономики. При этом за десятиминутное совещание Мишустин четырежды отметил, что уважает президента. Да, мы посчитали.
Раз 👏
— Михаил Владимирович, добрый день.
— Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович.
— Да, слышу. Привет, как дела? Все нормально?
— Нормально, Владимир Владимирович. Работаем.
Два 👏👏
«К рискам, связанным с ростом безработицы, мы, конечно, должны относиться особенно внимательно. Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а, значит, и платежеспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости. Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович».
Три 👏👏👏
«Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня. Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий».
Четыре 👏👏👏👏
«Мы считаем, что на сегодняшний день [национальные проекты] требуют определенной корректировки. И в ближайшие полтора месяца внесем на совет по стратегическому развитию и национальным проектам соответствующие предложения. В случае вашего одобрения, уважаемый Владимир Владимирович, мы будем готовы начать следующий бюджетный цикл с уже актуализированными показателями».
Полную версию совещания Путина и Мишустина можно увидеть ниже.