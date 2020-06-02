План восстановления экономики России обойдется в 5 триллионов рублей

План восстановления российской экономики после ограничительных мер, введенных из-за эпидемии COVID-19, оценивается в 5 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировала «Россия 24».

В план, который правительство представило президенту, входят, по словам Мишустина, около 500 мероприятий. О каких конкретно мероприятиях идет речь, глава правительства не пояснил.

5 триллионов рублей — примерно 4,5% от ВВП России за 2019 год. Для сравнения, Канада в марте объявила о мерах по поддержке экономике на 200 миллиардов канадских долларов — примерно 9,5% от прогнозного ВВП на 2020 год.

«Ведомости» в конце мая писали, что реализация плана обойдется в 2020-2021 годах в восемь триллионов рублей. 2 июня издание уточнило, что расходы на реализацию плана составят 7,3 триллиона рублей. По данным «Ведомостей», в новой версии плана, в числе прочего, уменьшили помощь регионам и отраслям. В 5 триллионов рублей, по данным издания, в плане оценивались прямые расходы на реализацию плана и недополученные доходы. Остальные затраты — инвестиции в инфраструктуру.

План восстановления экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, президент РФ Владимир Путин поручил подготовить 28 апреля. Представить план правительство должно было к 1 июня.

«Интерфакс» со ссылкой на проект плана сообщал, что в нем прописаны три этапа — «стадия адаптации» (до конца III квартала 2020 года), «стадия восстановления» (до конца II квартала 2021 года) и «стадия активного роста» (III-IV кварталы 2021 года). Михаил Мишустин подтвердил эту информацию.