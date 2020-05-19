Правительство России подготовило трехэтапный план восстановления экономики

Правительство представило проект плана восстановления экономики РФ и доходов граждан после эпидемии COVID-19. С документом, представленном на совещании правительства, ознакомился «Интерфакс».

План рассчитан до конца 2021 года. Реализовать его планируется в три этапа.

Первый этап — «стадия адаптации» — конец II квартала — III квартал 2020 года. Цель этапа — не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Предполагается, что 70% регионов к концу этапа находятся на уровне не выше 2 этапа открытия экономики в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Второй этап — «стадия восстановления» — IV квартал 2020 года — II квартал 2021 года. Результатом этапа должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста. К концу этапа не более 20% субъектов РФ находятся на уровне 3 этапа открытия экономики.

Третий этап — «активный рост» — III-IV кварталы 2021 года. Его цель — обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Предполагается, что все экономические ограничения, введенные из-за коронавируса, сняты.

К концу 2021 года, согласно проекту плана, должен быть обеспечен устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

План восстановления экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, президент РФ Владимир Путин поручил подготовить 28 апреля. Представить план правительство должно к 1 июня.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом 19 мая сообщил, что план восстановления экономики будет вынесен на рассмотрение правительства 25 мая.