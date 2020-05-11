Путин поручил правительству к 1 июня разработать общенациональный план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по росту экономики и восстановлению занятости и доходов населения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президент дал кабинету министров ряд других поручений:

подготовить для регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса (до 12 мая);

разработать предложения о льготном исчислении трудового стажа для медиков за время их работы с зараженными коронавирусом пациентами (до 20 мая);

подготовить предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей — в частности, в отдаленных и малонаселенных районах, а также в районах крупных строек (до 20 мая).

Минздраву и Роспотребнадзору поручено контролировать доступность медицинской помощи больным хроническими заболеваниями в период эпидемии.

Поручения даны по итогам совещания по коронавирусу, которое Путин провел с главами регионов 28 апреля.