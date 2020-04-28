В апреле нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения, мобилизовать ресурсы промышленности, многократно увеличить производство масок, аппаратов ИВЛ, тест-систем. Теперь их много по сравнению с тем, что было недавно, но недостаточно по сравнению с тем, что нужно сейчас. Ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом относительно стабилизировалось, но ситуация остается очень сложной. Ученые говорят, что пик еще не пройден. Сейчас мы знаем о коронавирусе гораздо больше, чем месяц назад, поэтому можем более четко строить прогнозы, стратегию и тактику действий. Впереди майские праздники — многие и в обычной ситуации не пошли бы на работу, поэтому три дня 6, 7 и 8 мая будут нерабочими. После 11 мая можно приступить к поэтапной отмене ограничений — план действий должны подготовить правительство и Роспотребнадзор. Регионы смогут принимать гибкие решения: где-то режим надо будет сохранить, а где-то — смягчить. Впереди долгий и сложный путь.

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая Meduza

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Введенные ограничения крайне необходимы. Они раздражают и даже злят, но трудно согласиться, когда это раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав. Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. Свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. Если кто-то поднимает свою свободу выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни. В этом случае свобода превращается в безответственность.

Перед нами стоит нравственный выбор. В мире звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике и как можно быстрее отменить все ограничения. Предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя. В первобытные времена стариков и больных бросали ради выживания всего племени, но мы живем в XXI веке. Мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи и солидарности Россия живет тысячу лет, это опора нашей государственности. Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: «Россия 1»