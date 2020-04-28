Путин рассказал россиянам о ценности жизни и свободы. Цитата

Президент РФ Владимир Путин, заканчивая совещание с руководителями регионов, обратился ко всем россиянам. Он попросил их по-прежнему придерживаться режима самоизоляции, особенно в майские праздники. «Нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом, предстоящие майские дни — решающие», — сказал Путин.