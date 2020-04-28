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Путин рассказал россиянам о ценности жизни и свободы. Цитата
16:53, 28 апреля 2020
Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин, заканчивая совещание с руководителями регионов, обратился ко всем россиянам. Он попросил их по-прежнему придерживаться режима самоизоляции, особенно в майские праздники. «Нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом, предстоящие майские дни — решающие», — сказал Путин.
Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Sputnik / Scanpix / LETA
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