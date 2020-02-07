Инвесткомпания UFG, в которой работал Михаил Мишустин, раскрыла его доходы. За семь лет будущий премьер и его родственники получили 36 миллионов долларов

Дмитрий Астахов / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

В 2008-2010 годах нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин работал одним из руководителей инвестиционной компании UFG. Доходы, которые получил он сам и члены его семьи от этой деятельности, составили не менее 36 миллионов долларов. Это следует из письма UFG, поступившего в РБК. Инвесткомпания отметила, что раскрыла данные о доходах семьи премьера с ее согласия.

Мишустин пришел в UFG в мае 2008 года по приглашению одного из контролирующих партнеров компании, бывшего министра финансов Бориса Федорова. Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG. Он получил долю в 25% в существовавших на тот момент фондах, а при создании новых становился учредителем с той же долей.

Как один из партнеров UFG, Мишустин получал не только зарплату, но и бонусы — как за управление активами, так и за их высокую доходность, если ее удавалось добиться. В 2009 году он заработал в UFG 79 миллионов рублей (около 2,5 миллиона долларов); большая часть этой суммы пришлась не на зарплату, а на бонусы. Сколько он заработал в 2008 и 2010 годах, в UFG не уточнили.

Активы Мишустина, связанные с UFG, с самого начала его работы в компании были оформлены на семейный траст — это обычная практика для инвесткомпаний, отметили в UFG. Когда в апреле 2010 года Мишустин стал главой Федеральной налоговой службы, он передал траст в собственность своей жене Владлене. При этом UFG договорилась с ней о поэтапном выкупе активов компании, которые находились в трасте.

В 2010–2013 годах траст принес Владлене Мишустиной 11,55 миллиона долларов. В 2013 году, в связи с ужесточением законодательства для членов семей чиновников, она должна была передать траст третьему лицу. Но, как отмечает UFG, компания хотела избежать рисков приобретения долей недружественными акционерами, поэтому траст был передан матери и сестре Мишустина. В 2013-2015 годах он принес им в общей сложности 22 миллиона долларов.

Общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста в 2010-2015 годах составила 33,55 миллиона долларов (а с учетом дохода Мишустина в 2009 году — не менее 36 миллионов долларов). UFG подчеркнула, что весь этот доход был задекларирован. «В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчеты», — заявили в UFG.

Доходы семьи Михаила Мишустина привлекли внимание прессы сразу после его выдвижения на должность премьер-министра. 16 января — в день, когда Госдума поддержала кандидатуру Мишустина, — стало известно, что жена чиновника заработала 790 миллионов рублей за девять лет (эта сумма почти в четыре раза превышала доход самого чиновника за тот же период). Кроме того, российские СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашли у семьи Мишустина недвижимость примерно на три миллиарда рублей.

В январе «Коммерсант» выпустил материал, в котором объяснял происхождение доходов и части недвижимости семьи Михаила Мишустина. В нем говорилось, что жена чиновника получала дивиденды от его активов в UFG и размещала этот доход на банковских депозитах.

Пересказала Ольга Корелина