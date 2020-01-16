Госдума поддержала назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства

Депутаты Госдумы поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин. Он предложил Мишустину стать премьер-министром после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Во время заседания Госдумы глава фракции «Единой России» Сергей Неверов сообщил, что Дмитрий Медведев попросил единороссов поддержать кандидатуру Мишустина.

До назначения на пост премьер-министра Мишустин встретился с представителями фракций Госдумы и обозначил направления своей работы на посту премьер-министра.

Михаил Мишустин работает на государственных должностях с 1998 года. В 2008-2010 годах был президентом управляющей компании UFG («ОФГ Инвест»). С 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу России.