Путин предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина премьер-министром России

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава ФНС Михаил Мишустин Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Vida Press

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Мишустин согласился.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января, сообщили в пресс-службе парламента.

Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В 1992-1996 годах работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок в России. С 1998 года работал на различных государственных должностях, в том числе в 1999-2004 годах был заместителем министра по налогам и сборам. Также возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»). В апреле 2010 года возглавил Федеральную налоговую службу.

Ранее 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета министров и возложил на Медведева обязанности исполняющего обязанности премьер-министра.