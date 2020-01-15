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Правительство России ушло в отставку Посмотрите, как Медведев сообщил об этом Путину

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Днем 15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами кабинета министров. Медведев объяснил это решение тем, что во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Президент России поблагодарил членов правительства за работу и пообещал отдельно встретиться с каждым из них.
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