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шапито

Ха-ха, думали, на послании Путина все и закончилось? Как бы не так — правительство России подало в отставку. Исчерпывающий сборник мемов о #Медвегзите

Источник: Meduza

Следите за руками:

  • Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предлагает внести изменения в Конституцию;
  • тут же во время последовавшей встречи президента с кабинетом Дмитрий Медведев объявляет об отставке правительства;
  • Путин предлагает Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности (до формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра);
  • Путин предлагает кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьера РФ;
  • ???

Мы пока не понимаем, что происходит, но на всякий случай — вот лучшие шутки из соцсетей. 

Если вам не хватило мемов