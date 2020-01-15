Следите за руками:

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предлагает внести изменения в Конституцию;

тут же во время последовавшей встречи президента с кабинетом Дмитрий Медведев объявляет об отставке правительства;

Путин предлагает Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности (до формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра);

Путин предлагает кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьера РФ;

???

Мы пока не понимаем, что происходит, но на всякий случай — вот лучшие шутки из соцсетей.

Если вам не хватило мемов «Спасибо деду за обеды». Только мемы о послании Путина