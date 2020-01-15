шапито
Ха-ха, думали, на послании Путина все и закончилось? Как бы не так — правительство России подало в отставку. Исчерпывающий сборник мемов о #Медвегзите
Источник: Meduza
Следите за руками:
- Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предлагает внести изменения в Конституцию;
- тут же во время последовавшей встречи президента с кабинетом Дмитрий Медведев объявляет об отставке правительства;
- Путин предлагает Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности (до формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра);
- Путин предлагает кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьера РФ;
- ???
Мы пока не понимаем, что происходит, но на всякий случай — вот лучшие шутки из соцсетей.