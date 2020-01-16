Жена Михаила Мишустина за девять лет заработала 790 миллионов рублей. ФБК потребовал объяснить, откуда деньги

Фонд борьбы с коррупцией и его основатель Алексей Навальный потребовали от премьер-министра Михаила Мишустина рассказать, как его жена Владлена Мишустина заработала почти 800 миллионов рублей за девять лет. Пост об этом опубликован на сайте Навального.

Сведения о доходах Владлены Мишустиной указаны в декларациях ее мужа на сайте Федеральной налоговой службы. Эти документы охватывают период с 2010 года, когда Мишустин стал главой ФНС, по 2018 год. Декларация за 2019 год еще не опубликована.

Согласно декларациям, в 2010-2018 годах доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей ежегодно, доход его жены — около 50-150 миллионов. В общей сложности за девять лет чиновник заработал 213 миллионов рублей, его супруга — 790 миллионов.

Как ранее отмечала «Медуза», в 2010-е Владлена Мишустина входила в список аффилированных лиц . Сейчас, по данным базы «СПАРК», она не является бенефициаром каких-либо компаний или индивидуальным предпринимателем. В интернете нет сведений о деятельности Мишустиной, добавил Навальный.

15 января президент России Владимир Путин выдвинул главу ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. На следующий день Госдума поддержала кандидатуру Мишустина.

Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку после того, как Путин предложил провести конституционную реформу. Она предполагает, в частности, передачу части президентских полномочий парламенту и усиление роли Госсовета.