Правительство будет давать россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по стране
Правительство РФ дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Туристы в зависимости от тура получат от пяти до 15 тысяч рублей. Когда начнет действовать программа поддержки, Мишустин не уточнил.
В Ростуризме уточнили, что для получения возврата денег нужно будет посетить один из названных ведомством регионов в период с 15 августа до 20 декабря, оплатив поездку картой «Мир». Тур должен будет длиться не менее 5 дней.
Россия с марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Из-за этого российские туристы не могут отдыхать за рубежом.
По данным Ростуризма, российский туристический бизнес из-за коронавируса потерял около полутора триллионов рублей.