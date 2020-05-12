RT обвинил «Медузу» в публикации фейковой новости об эпидемии СOVID-19 в России. При этом сам распространил точно такую же новость

RT сообщил в своих соцсетях, что «Медуза» распространяет недостоверную информацию о статистике заболеваемости COVID-19.

Телеканал назвал фейком новость о том, что Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом.

С учетом свежих данных от федерального штаба на утро 12 мая в России зарегистрированы 232243 случая заболевания COVID-19. Таким образом, Россия обогнала Испанию, где выявлены 227,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Это подтверждается статистикой университета Джонса Хопкинса, которую большинство мировых СМИ используют как основной источник статистической информации по COVID-19. На момент написания этой заметки Россия занимает второе место в статистике университета вслед за США.

На сайте RT можно найти точно такую же заметку про второе место России в мировой статистике (и на английском языке тоже). Об этом же пишут три крупнейших информагентства России — ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

Некоторые СМИ ориентируются в своей статистике на данные сайта worldometer. Там Испания сохраняет второе место с 268143 случаями COVID-19. Однако эти цифры включают не только результаты тестов на коронавирус, но также положительные тесты на антитела.

Обновлено. Позже RT снова написал в твиттере, ссылаясь на испанский Минздрав, что данные о втором месте России в мировой статистике неверны. Однако не стал исправлять заголовки в своих заметках.

Фото в анонсе: Михаил Фомичев / ТАСС