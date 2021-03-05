Дмитрий Астахов / ТАСС / Scanpix / LETA

Премьер-министр России Михаил Мишустин поспорил с директором математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) Евгением Вдовиным из-за слова «воркшоп». Мишустину не понравилось, что ученый использовал англицизм вместо прижившегося русского синонима.

Речь шла о готовящемся мероприятии, на котором студентов обучают исследовательской работе. «Российское название воркшопа — семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования», — заявил премьер-министр.

На самом деле Мишустин прав лишь отчасти. Само слово «семинар» — латинское, заимствовано из западноевропейских языков через польский. Произошло это еще в начале XVIII века. То есть «семинар», в общем-то, тоже не может считаться на 100% русским.

Впрочем, слово «семинар» все равно не устроило одного из участников спора — Евгения Вдовина. Директор математического центра НГУ подчеркнул, что цель готовящегося мероприятия — обучение деятельности, поэтому и «воркшоп». Однако Мишустин продолжил стоять на своем: «Тогда нужно говорить: „мастерская“. Я только за то, чтобы английские термины не закрывали [русские]».

В конце концов Мишустин и Вдовин нашли компромисс: воркшоп в итоге стал «настраивающей на фундаментальные исследования», более звучной «математической мастерской».