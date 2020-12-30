Дмитрий Астахов / pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Премьер-министр России Михаил Мишустин, как известно, заботится о своем имидже и уважает пиар. Очередной пиар-ход он приурочил к новогодним праздникам. 30 декабря премьер приехал в гости к пятилетней Наде Столпник из Тверской области и подарил ей синтезатор, .

Мишустин не только привез Наде синтезатор, но и сыграл на нем несколько песен из советских мультфильмов: «В лесу родилась елочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету». А потом взял с Надиного папы обещание, что тот поможет девочке научиться играть на синтезаторе.

Правительство России

Синтезатор был не единственным подарком, который Надя получила от Мишустина (ей он представился просто как Миша). Премьер также подарил девочке куклу и мешок конфет. И, разумеется, про это написали во многих СМИ (и, как видите, даже «Медуза»).

Желания детей под Новый год выполняет не только Мишустин, но и другие российские политики. А президент Владимир Путин исполнил мечты не одного, а сразу двух детей — 10-летнего Саши Колясникова из Тульской области, который мечтал обнять панду (ему показали животное, но обнять не позволили), и 9-летнего Димы Ащепкова из Челябинска, который хотел «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России» (для него Путин провел тренировку по хоккею).