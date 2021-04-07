Архитектор Роман Власов представил, в каком доме мог бы жить Владимир Путин. Получилось нечто среднее между логовом злодея из фильмов о Джеймсе Бонде и гигантским журнальным столиком. По задумке, вымышленная вилла расположена где-то в лесу около Сочи — место это уединенное, посторонних туда явно не пустят.

Свою работу Власов опубликовал в инстаграме еще в конце января. Но англоязычные пользователи обратили на нее внимание только в начале апреля. Вот только при переводе с русского что-то пошло не так — футуристичный дом, в котором мог бы жить Путин, стал «настоящим жилищем Путина».

По твиттеру и другим соцсетям разошлись посты с концептами Власова и подписями вроде «Дом Путина в Сочи». Зарубежные пользователи с готовностью поверили, что президент России и правда живет как злодей из фильмов про Бонда: самые популярные твиты с сочинской виллой набрали сотни тысяч лайков.

Однако некоторые все же усомнились в правдивости постов с фотографиями сочинской виллы. К примеру, издания Newsweek и Snopes выпустили материал с разоблачением популярного фейка.

Кое-кто воспользовался моментом и показал другие «дома» Путина. Выяснилось, что президент может чувствовать себя как дома где угодно — даже в «Макдоналдсе»!