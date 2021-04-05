Ким Кардашьян показала новые шлепанцы Yeezy. Они похожи на авоську из сыра

Актриса и модель Ким Кардашьян поздравила подписчиков с Пасхой — и заодно похвасталась желтыми шлепанцами от Yeezy, бренда своего (почти уже бывшего) мужа Канье Уэста.

Правда, фанаты увидели в обуви Кардашьян все кроме, собственно, обуви: сыр, чипсы, вафли и даже чичаррон — закуску из жареной свиной шкуры. А кое-кого просто напугало количество «дыр» в шлепанцах модели.

Кроме того, фанаты попытались выяснить, зачем подавшая на развод Кардашьян продолжает носить обувь, выпущенную Канье Уэстом. Конспирологи предположили, что, возможно, пасхальное фото — это намек на скорое воссоединение пары, ведь шлепанцы явно велики, а значит, модель могла одолжить их у супруга.